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Замминистра по ЧС Татарстана взяли под стражу

Он подозревается в коррупции

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана отменил постановление Приволжского районного суда Казани о домашнем аресте заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина, подозреваемого в коррупции, его взяли под стражу в зале суда. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"[Постановление] отменили, избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей, взяли под стражу в зале суда", - сказала собеседница агентства.

В марте по подозрению в преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), был задержан замминистра. Также были задержаны директор и заместитель директора одной из казанских фирм. По версии следствия, с 2013 года сотрудники МЧС Татарстана учредили фирму, фактически дублирующую функции поисково-спасательной службы при главке.

По данным следователей, злоумышленники склоняли юрлиц к заключению договоров с подконтрольной фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленниками был извлечен доход в размере более 161 млн рублей. 18 марта Приволжский районный суд избрал в отношении Насибуллина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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