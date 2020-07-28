СК обвинил экс-главу Коми Гайзера в организации превышения полномочий на 8,7 млн рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следствие предъявило бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, ранее осужденному на 11 лет колонии за коррупцию, обвинение в окончательной редакции в организации превышения полномочий с ущербом в 8,7 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, Гайзер, замещая должность главы Республики Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе городского округа Сыктывкар Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов", - сообщили в СК.

Распоряжение было отдано в интересах компании знакомого Гайзера. "В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей", - добавили в СК. Гайзеру предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ ( "Организация превышения должностных полномочий").

"Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены", - сказали в ведомстве.

Ранее адвокат Гайзера Дарья Евменина сообщила, что дело было возбуждено в 2016 году, но тогда же и приостановлено. По ее словам, активные следственные действия начались только сейчас, защита связывает это с новыми фактами оказания давления на фигурантов дела со стороны следствия, которые вскрылись в суде кассационной инстанции. Вину Гайзер не признает. Адвокат добавила, что, скорее всего, экс-чиновника этапируют в Сыктывкар для рассмотрения уголовного дела по существу.

В прошлом году районный суд признал Гайзера виновным в коррупционных преступлениях, но оправдал по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Прокуратура просила отменить оправдание Гайзера по ст. 210 УК РФ. Защита настаивала на полном его оправдании. Мосгорсуд, рассматривая апелляцию на приговор, внес поправки относительно описания преступлений и порядка исчисления сроков наказания, при этом оставив сроки без изменения. Второй кассационный суд оставил без изменения приговор Гайзеру.

Дело экс-главы Коми

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года осудил всех фигурантов дела на сроки от 5 лет условно до 11 лет колонии. Гайзер был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывший заместитель Алексей Чернов - к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов - к 6,5 года колонии общего режима и 500 тыс. рублей штрафа.

Все фигуранты дела были оправданы по статье 210 УК РФ и признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, 290, 159, 174.1 УК РФ). Как следует из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество фигурантов на эту сумму. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.

В новость внесены изменения (17:30 мск) - передается с уточнением в заголовке и лиде - в организации превышения полномочий, также добавлены подробности после третьего абзаца.