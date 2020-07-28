Главу исполкома Тукаевского района Татарстана задержали по подозрению в мошенничестве

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Руководитель исполнительного комитета (орган местного самоуправления) Тукаевского муниципального района Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве и превышении служебных полномочий. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение служебных полномочий"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), задержан 40-летний руководитель исполнительного комитета Тукаевского муниципального района", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в 2018 году директор ООО "Тукай тепло-газ", являющийся депутатом совета Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района и депутатом совета Тукаевского муниципального района, потребовал изготовить документы с недостоверными данными о производстве работ по благоустройству территории ряда сельских поселений района в виде обрезки и побелки деревьев. Подписав документы, он отдал их главе исполкома района. По указанию последнего, их подписали руководители исполкомов сельских поселений. На основании недостоверных документов директор "Тукай тепло-газ" получил более 1,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.

"Причастность к совершению преступления руководитель исполнительного комитета не признал и отказался от дачи показаний. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следует отметить, что в настоящее время в отношении директора "Тукай тепло-газ" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.