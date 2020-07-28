Неизвестный напал на отделение банка в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Неизвестный совершил нападение на отделение банка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Угрожая предметом, похожим на оружие, нарушитель похитил денежные средства, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Во вторник в 19:30 мск неизвестный вошел в финансовое учреждение на Большом проспекте Васильевского острова, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства и скрылся. Никто не пострадал. Сумма похищенных денежных средств уточняется", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в отделении Сбербанка, сообщили агентству в пресс-службе финансово-кредитной организации. "Служба безопасности Сбербанка совместно с правоохранительными органами предпринимает все необходимые меры по задержанию преступника", - отметила официальный представитель банка.

В новость внесены изменения (22:06 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.