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В Саратовской области военнослужащий-контрактник выпал из поезда и погиб

В пресс-службе Западного военного округа отметили, что трагедия произошла из-за того, что мужчина нарушил требования безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащий-контрактник Западного военного округа (ЗВО) выпал из движущегося воинского эшелона и получил травмы, несовместимые с жизнью.Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО в среду.

"28 июля на железнодорожном перегоне Екатериновка - Салтыковка (Саратовская область) военнослужащий, нарушив требования безопасности, выпал из движущегося воинского эшелона и получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что комиссия штаба ЗВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку в связи со смертью военнослужащего, проходившего военную службу в воинской части, дислоцированной в Нижегородской области.

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