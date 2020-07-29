В Москве неизвестный "заминировал" железнодорожные вокзалы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на железнодорожных вокзалах Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании железнодорожных вокзалов столицы. Специалисты приступили к проверке", - сказал собеседник агентства. По его данным, все вокзалы работают штатно, эвакуация не проводилась.

За минувшие два дня от неизвестных поступали сообщения об угрозе взрыва объектов здравоохранения, торговых центров, аэропортов, всех станций столичного метро и других административных зданий в Москве. Всего было "заминировано" более 1,5 тыс. объектов, эвакуировано в целях безопасности порядка 10 тыс. человек. Ни одна из угроз не подтвердилась.