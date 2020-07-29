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Уголовное дело возбудили в связи с пожаром во Владимирском драмтеатре

Сотрудники ГУ МЧС России по региону устанавливают обстоятельства произошедшего 29 июня пожара, в результате которого пострадали недавно отремонтированная сцена, зрительный зал и фойе театра

ВЛАДИМИР, 29 июля. /ТАСС/. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району ГУ МЧС по Владимирской области возбудил уголовное дело в связи с пожаром во Владимирском драматическом театре. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание площадью 500 кв. м произошло в здании Владимирского академического театра драмы 29 июня, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пожар начался во время проведения электромонтажных работ. В результате возгорания серьезно пострадали недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра.

"28 июля 2020 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего 29 июня 2020 года в здании Владимирского академического областного драматического театра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дело возбуждено по ст. 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".

Сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего пожара.

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