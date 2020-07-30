Один человек погиб, 17 пострадали в результате взрыва газа в ресторане в Японии

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. По крайней мере 17 человек пострадали и один погиб в результате взрыва газа, который произошел в четверг в ресторане в японской префектуре Фукусима. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Инцидент произошел в городе Корияма. По данным полиции, взрыв прогремел в одном из местных ресторанов, который находился на финальной стадии ремонта и должен был возобновить работу 31 июля. Спасатели и работники пожарных служб просят местных жителей не приближаться к месту инцидента, поскольку там произошла утечка газа.

Взрыв зафиксировала одна из камер японского общественного телевидения, установленных в городе. Очевидцы также рассказывают о сильном взрыве. Согласно кадрам японского ТВ, в радиусе примерно ста метров от места инцидента в жилых домах выбило стекла, у некоторых зданий сильно повреждены стены и крыши. Сам ресторан, где произошел взрыв, практически полностью уничтожен. В то же время возгорания на месте происшествия не наблюдается.