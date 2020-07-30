Возгорание на заводе по производству СПГ в Техасе локализовали

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб смогли локализовать пожар, вспыхнувший на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском городе Монт Белвье (штат Техас). Об этом сообщается в среду на странице местного пожарного отделения в Facebook.

"Огонь продолжает гореть, но он находится под контролем и значительно ослабел к настоящему моменту", - указывается в сообщении. По оценкам пожарных, огонь окончательно потухнет в течение нескольких часов, необходимости в дальнейшем тушении нет.

В свою очередь компания Lone Star, на предприятии которой случился инцидент, указала, что пожар вспыхнул после того, как один из подрядчиков задел элемент трубопровода при проведении подземных работ. "Никто не пострадал, все сотрудники и контрактные рабочие невредимы", - указывается в заявлении компании, которое приводит местный телеканал KHOU-11. По данным компании, ведется расследование инцидента.