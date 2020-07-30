Неизвестная избила ребенка на детской площадке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Одиннадцатилетняя девочка попала в больницу в Санкт-Петербурге после того, как ее избила неизвестная женщина на детской площадке, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в которой сообщалось о госпитализации одиннадцатилетней девочки в удовлетворительном состоянии. Со слов потерпевшей, телесные повреждения она получила 27 июля во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 на улице Подвойского вечером от неизвестной женщины", - говорится в сообщении.

Полиция разыскивает женщину, которая могла нанести травмы девочке. Ребенку оказали медицинскую помощь и отправили из больницы на амбулаторное лечение.

"По данным факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей происшествия", - отметили в полиции.