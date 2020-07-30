Суд в Петербурге приговорил гражданина Эквадора к 14 годам колонии за сбыт наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Эквадора и Испании Монтойю Фернандо Альфонсо Санчеса за контрабанду и сбыт кокаина. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Монтойи Фернандо Альфонсо Санчеса, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело было зарегистрировано в апреле этого года. Ранее пресс-служба сообщала, что Санчес в 2018 году вступил в ОПГ, созданную Кортесом Кинонес Франсиско Шавье, согласился заниматься контрабандой кокаина из Республики Эквадор в Россию и его сбытом. В начале октября 2018 года неустановленные участники ОПГ поместили около 7 кг кокаина в тайник в контейнере на рефрижераторном судне Baltic Autumn, которое следовало из порта города Гуаякиль (Эквадор) в Петербург. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУНК МВД России и Балтийской таможни провели "оперативное внедрение" своего сотрудника в роли покупателя кокаина, 7 ноября Санчес сбыл ему кокаин и получил муляж денежных средств, после чего наркотики были изъяты, а Санчеса задержали.

Оглашение приговора проходило с участием переводчика. Санчес полностью признал вину.