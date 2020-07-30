Мужчина погиб под Курском при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны

КУРСК, 30 июля. /ТАСС/. Мужчина погиб в Курской области при взрыве на территории заброшенной свалки снаряда времен Великой Отечественной войны. На месте работают спецслужбы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"На территории заброшенной свалки в поселке Горшечное произошел взрыв снаряда времен Великой Отечественной войны. Погиб мужчина 1977 года рождения", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в администрации региона, территорию заброшенной свалки, где произошел взрыв, обследуют саперы аварийно-спасательной службы на наличие взрывоопасных предметов.

В новость внесены изменения (16:16 мск) - добавлен третий абзац.