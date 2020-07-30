Больше трети территории Бангладеш оказалось под водой из-за наводнений

ТАСС, 30 июля. Около 37% территории Бангладеш оказались затопленными из-за наводнений, вызванных обильными дождями. Об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщил профессор Сейфул Ислам из Института водных ресурсов и управления наводнениями Бангладеш.

По его словам, которые в четверг приводит газета The Daily Star, некоторые районы страны затоплены уже больше месяца, хуже всего приходится жителям низин. Причем в северной части страны и на территории вокруг столицы Дакки ситуация может ухудшиться.

Согласно информации национального координационного центра по чрезвычайным ситуациям, от стихии пострадали свыше 5 млн человек. 29 июля уровень воды в 17 реках превышал опасные значения, в том числе в Брахмапутре - на 30 см.

В прошлом Бангладеш сталкивалась с подобным разгулом стихии. В 1998 году под водой оказалось 68% территории страны, в 1988 году было затоплено 61% территории, в 2007 году - 42%.