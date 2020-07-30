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В центре Москвы дети обстреляли из оружия балкон квартиры

По предварительной информации, они стреляли из дома напротив

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Дети обстреляли из оружия балкон квартиры и разбили стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома на Комсомольском проспекте, 49 нарушено остекление балкона в результате стрельбы из оружия. Предварительно, стреляли из дома напротив, а стрельбу вели дети", - сказал собеседник агентства, отметив, что дети могли стрелять из пневматического пистолета.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что проводится проверка.

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