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Два человека погибли и два пострадали в ДТП в ХМАО

Авария произошла на 70 км дороги "Югра". Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai

ТАСС, 31 июля. ДТП произошло на автодороге "Югра" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в аварии погибли два человека и двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону в пятницу.

"По предварительным данным, автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. В Toyota два человека погибли, в Hyundai двое пострадали", - сказал собеседник агентства, отметив, что степень травмирования пострадавших уточняется.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, ДТП произошло ночью в 23:54 по местному времени 30 июля на 70 км дороги "Югра". Причины ДТП устанавливаются.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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