Житель Чувашии подозревается в нападении на полицейского

ТАСС, 31 июля. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Чувашии, который подозревается в избиении сотрудника ДПС, задержавшего автомобиль под управлением пьяного водителя. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Канашского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, ночью 30 июля в деревне Тузи-Чурино Красноармейского района республики сотрудники ДПС ГИБДД задержали автомобиль под управлением нетрезвого водителя. В ходе разбирательства 20-летний знакомый водителя попытался воспрепятствовать действиям инспектора ГИБДД по оформлению протокола об административном правонарушении. Мужчина стал хватать полицейского за одежду и повалил сотрудника правоохранительных органов на землю.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.