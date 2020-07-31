СМИ: в США задержали подростка, обвиняемого в организации хакерской атаки на Twitter

ТАСС, 31 июля. 17-летний подросток, подозреваемый в организации недавней хакерской атаки на аккаунты в социальной сети Twitter многих известных людей и компаний, задержан в городе Тампа штата Флорида. Об этом в пятницу сообщает местный телеканал WFLA со ссылкой на офис прокурора округа Хилсборо.

Это могло обрушить рынок акций или развязать войну. Что удалось узнать о взломе Twitter?

По его данным, подростку предъявлены 30 обвинений, среди которых обвинения в организованном мошенничестве, 17 обвинений в мошенничестве, связанном с коммуникациями, обвинения в мошенническом использовании личной информации и в незаконном доступе к компьютерному или электронному устройству.

Как указано в заявлении офиса прокурора, Федеральное бюро расследований (ФБР) США и министерство юстиции смогли вычислить подозреваемого после "комплексного расследования по всей стране". Имя хакера не разглашается, так как ему еще нет 18 лет.

15 июля на страницах в Twitter нескольких американских корпораций и известных людей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере.

Атакам подверглись учетные записи компаний Apple и Uber. Кроме того, были взломаны личные страницы главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на предстоящих в ноябре президентских выборах.