СМИ: в Буркина-Фасо при взрыве погибли шесть детей

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Шесть детей погибли и еще четверо получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Infowakat из столицы страны Уагадугу.

Группа детей занималась 1 августа выпасом скота в районе Тангае, когда произошел взрыв. Местные жители сообщили о срабатывании самодельного взрывного устройства, которое оказалось на пути движения группы. Полиция ведет расследование.

Район Тангае находится вблизи границы с Мали, на его территории действуют ячейки созданной весной 2017 года исламистсткой террористической группировки JNIM. Она имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).