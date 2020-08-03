Перевернувшийся катер с людьми на Камчатке использовался незаконно

ТАСС, 3 августа. Маломерное судно, перевернувшееся 14 июня на Камчатке с четырьмя людьми на борту, незаконно использовалось в коммерческих целях, а также выходило в море без технического освидетельствования. Об этом в понедельник сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Катер перевернулся в 38 километрах от Авачинской бухты. Четыре человека, которые были на борту, пропали без вести. Поисковая операция результатов не принесла. Установлено, что катер доставлял продукты экипажам крупных судов. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения морского транспорта.

"В ходе проверки установлено эксплуатация данного плавательного средства осуществлялась судовладельцем без технического освидетельствования в органах ГИМС и с нарушением норм пассажировместимости. Судно незаконно использовалось в коммерческих целях", - говорится в сообщении.

Также, по данным прокуратуры, генеральный директор компании ООО "Увгил" - судовладелец - допустил к управлению судном водителя без удостоверения на право управления им. Прокуратура внесла представление гендиректору.

"Кроме того, по постановлению прокурора руководитель общества привлечен государственной инспекцией по маломерным судам к административной ответственности по части 2 статьи 11.13 КоАП РФ ("Нарушение правил выпуска судна в плавание и допуск к управлению судном лиц, не имеющих соответствующего удостоверения") в виде штрафа", - уточняется в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Перевернувшееся судно отбуксировано в порт Петропавловска-Камчатского для установления причин крушения. В центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности Камчатского края ТАСС сообщили, что ЧП произошло за пределами территориальных вод Российской Федерации.