В Оренбурге возбудили уголовное дело из-за вырубки деревьев в центре города

ОРЕНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Вырубка деревьев на центральных улицах Оренбурга стала причиной для возбуждения уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

Несколькими неделями ранее в социальных сетях и местных СМИ началась дискуссия о законности уничтожения деревьев. Общественников возмутила проведенная без экспертиз и согласований вырубка деревьев, из-за чего в центре Оренбурга пропали затененные места, а также высадка на их месте саженцев, якобы не приспособленных к выращиванию в условиях местного климата. Администрация города ссылалась на законность процедуры, проводимой по программе благоустройства улиц.

"Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Оренбурге по статье "Незаконная рубка лесных насаждений", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Оренбурга вырубку деревьев назвали масштабной озеленительной кампанией. По их данным, у молодых деревьев уже через 3-4 года сформируется крона, под которой можно было бы укрыться от палящего солнца. "30-летние полусухие клены и карагачи постепенно перестают доминировать на оренбургских улицах, уступая место более благородным и специально адаптированным под наш климат деревьям: липам, пирамидальным тополям, яблоням, рябинам", - уточнили в мэрии.