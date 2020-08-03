В Карелии в ДТП на трассе "Кола" один человек погиб и четверо пострадали

ТАСС, 3 августа. Три автомобиля столкнулись на трассе "Кола" в Карелии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на территории Прионежского района Республики Карелия. На 423-м км федеральной автомобильной дороги "Кола" произошло столкновение трех автомобилей. В результате происшествия четверо пострадали и один человек погиб", - сказали в пресс-службе.

Некоторых пострадавших зажало в автомобилях, их деблокировали спасатели. Всего в ликвидации последствий аварии участвуют 24 человека и 10 единиц техники. Обстоятельства случившегося выясняются.

По данным МВД по Карелии, водитель автомобиля Renault ехал в сторону Мурманска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами. За рулем иномарки находился житель поселка Новая Вилга Прионежского района Карелии 1988 года рождения, в результате аварии мужчина умер на месте. "Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП", - добавила собеседница агентства.