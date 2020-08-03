Защита вдовы рэпера Картрайта опровергла версию о конфликте перед убийством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Защита Марины Кохал, которую обвинили в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) в Петербурге, ссылаясь на доверительницу, опровергает версию о том, что преступление было совершено в ходе внезапно возникшего конфликта. Как сообщила ТАСС адвокат Кохал Ирина Скурта, разводиться пара также не собиралась.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщали, что обвиняемая в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным способом причинила смерть своему супругу. Позже в ряде СМИ появилась информация о том, что Кохал и Картрайт якобы собирались развестись.

"Она [Кохал] пояснила, что никакого конфликта не было, о разводе речи не шло. <…> Вину по-прежнему не признает", - сказала Скурта.

В минувшие выходные Смольнинский районный суд Петербурга на 72 часа продлил срок задержания вдовы украинского рэпера. По словам защитницы Кохал, суд 3 августа вернется к вопросу о мере пресечения. Ранее следствие ходатайствовало об аресте Марины Кохал. Первичная причина смерти украинского рэпера пока не установлена.

По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад от передозировки наркотиков умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.