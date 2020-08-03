По факту захвата банка в центре Киева возбудили дело по статье "терроризм"

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту захвата отделения "Универсал банка" в центре Киева расследуется по статье УК Украины "террористический акт". Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель руководителя по вопросам реформирования Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Пунь.

"Начато уголовное производство по статье 258 УК "террористический акт", - заявил он. Указанная статья предусматривает санкции в виде лишения свободы от пяти лет и более, в зависимости от тяжести преступления.

Ранее в понедельник мужчина около полудня захватил помещение отделения банка, расположенного в бизнес-центре "Леонардо", и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Он потребовал подпустить к нему прессу, чтобы сделать заявления в прямом эфире. В дальнейшем ближе к месту происшествия были пропущены съемочные группы трех телеканалов. Во время интервью злоумышленник был задержан сотрудниками спецназа СБУ. По данным силовиков, задержанным является 32-летний уроженец Узбекистана Сухроб Каримов, который уже некоторое время проживает на Украине.

Сотрудники силовых структур выясняют, было ли взрывное устройство при нем настоящим, а также проверяют, были ли у злоумышленника сообщники. По неофициальным данным украинских СМИ бомбы у Каримова не было, детонаторов саперы не нашли.