{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: пожар спровоцировал крупное ДТП на юге Бразилии

По меньшей мере восемь человек погибли и еще 23 пострадали, передает портал G1

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 августа. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли и еще 23 пострадали в результате крупного ДТП на юге Бразилии. Об этом сообщил в понедельник портал G1 со ссылкой на спасательные службы региона.

Как уточняется, причиной ДТП в окрестностях столицы штата Парана города Куритиба стала плохая видимость на трассе из-за пожаров в непосредственной близости от дороги. По данным пожарной службы штата, в текущем засушливом сезоне число очагов возгораний в стране увеличилось на 78%.

На месте аварии образовался затор из 16 автомобилей, в том числе одного грузовика, полицейской машины и пяти мотоциклов, попавших в ДТП.

Теги
Бразилия
Дело в отношении Кокорина и Мамаева
Братьев Кокориных и Мамаева не будет в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор
Как сообщила адвокат Татьяна Стукалова, судья разрешил им поехать на сборы
Читать полностью