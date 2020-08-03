Информация о "минировании" объектов в Московском регионе оказалась ложной

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Московском регионе не подтвердились. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проверка объектов, куда ранее поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник в администрации 50 московских ТЦ, всех супермаркетов сети "Ашан", нескольких больниц, в том числе родильных домов, поступили сообщения о "минировании". Аналогичным образом был "заминирован" зал ожидания аэропорта Шереметьево и четыре самолета, находящиеся на стоянке. Также поступили сообщения об угрозе взрыва всех станций метро Москвы и аэропорта Жуковский. Эвакуация людей не проводилась, все объекты работали в штатном режиме.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась.

ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".