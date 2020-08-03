Восемь жителей Ставрополья и Дагестана стали фигурантами дел об оформлении инвалидности

СТАВРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении восьми жителей Ставрополья и Дагестана по фактам дачи взяток при оформлении инвалидности. Стоимость фиктивной инвалидности доходила до 150 тыс. рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

"Восемь жителей Ставропольского края и Республики Дагестан <…> подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). По данным следствия, с 2015 по 2018 год подозреваемые через посредников передавали взятки за принятие решений об установлении групп инвалидности", - говорится в сообщении.

Взятки передавались бывшему руководителю филиала №24 "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю", сумма варьировалась в зависимости от реального состояния здоровья и возраста мнимого пациента. "Общая стоимость получения бессрочной группы инвалидности, с учетом ежегодного продления, доходила до 150 тысяч рублей", - поясняют в следственном управлении.

В отношении бывшего руководителя филиала ранее были возбуждены уголовные дела о получении взяток. Сейчас все дела в отношении подозреваемого и посредников соединены в одно производство.