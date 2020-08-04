В Петербурге проверили магазины сети "Магнит" после анонимного сообщения об их минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Магазины торговой сети "Магнит" проверили во всех 18 районах Санкт-Петербурга после поступления во вторник анонимного сообщения об их возможном минировании. Угроз не обнаружено, супермаркеты работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Во вторник поступило анонимное сообщение о "минировании" магазинов "Магнит" в Санкт-Петербурге. После проверки сотрудники экстренных служб не выявили угроз, магазины работают в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

Всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области расположено 870 торговых точек ретейлера "Магнит".