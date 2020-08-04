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Неизвестные напали в Берлине на инкассаторскую машину

По данным издания Bild, пострадал один человек

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Неизвестные напали во вторник в Берлине на инкассаторский автомобиль, были слышны выстрелы. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел в столичном районе Вильмерсдорф. Автомобиль был припаркован у филиала одного из банков. Сейчас машина горит, на место прибыли примерно 20 пожарных.

По предварительной информации, нападавших было трое. Они скрылись с места ЧП. Полиция Берлина в Twitter подтвердила нападение и призвала объезжать район по улице Детмольда и площадь Бундесплац.

Как пишет Bild, пострадал как минимум один человек.

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