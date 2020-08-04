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Стрельба в США

На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба

В результате инцидента четыре человека пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии

ТАСС, 4 августа. По меньшей мере четыре человека пострадали вечером 3 августа в результате стрельбы на вечеринке в Лос-Анджелесе.

"Пожарному департаменту Лос-Анджелеса поступила информация о стрельбе, [на месте] были обнаружены трое раненых взрослых. Им была оказана помощь, они доставлены в местные больницы", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте пожарного департамента города.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, третий - в тяжелом. Еще один человек получил травмы, когда пытался покинуть место происшествия.

Как указывает телекомпания ABC, на вечеринке, где произошла стрельба, присутствовали несколько сотен человек.

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