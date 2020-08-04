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В Кирове возбудили дело в отношении полицейских, которые везли подростка в багажнике

Подобным поведением сотрудники превысили свои должностные полномочия

КИРОВ, 4 августа. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, которые якобы перевозили 15-летнего подростка в отделение в багажнике автомобиля, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции по ч. 1 ст. 286 УК РФ. По версии следствия, 21 июня 2020 года, находясь около одного из домов, расположенных на улице Ленинградская города Кирова, сотрудники полиции поместили 15-летнего подростка в багажный отсек автомашины, после чего доставили последнего в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подобным поведением полицейские превысили свои должностные полномочия. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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