В лесу под Нижним Новгородом произошел разлив нефтепродуктов

ТАСС, 4 августа. Пластиковые цистерны с нефтепродуктами обнаружены в лесу в городе Бор Нижегородской области, в нескольких местах произошел разлив их содержимого. По данному факту возбуждено административное дело, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов региона.

"В министерство поступило обращение граждан по факту размещения пластиковых цистерн и загрязнения земель отходами нефтепродуктов в лесном массиве в районе озера Круглое города Бор. В ходе осмотра установлено, что на земельном участке находятся 22 пластиковых негерметичных цистерны, содержащих жидкость темного цвета с запахом нефтепродуктов. В нескольких местах около цистерн на почвенном покрове образовались разливы", - отметили в ведомстве.

Министерство направило информацию об обнаружении цистерн в межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. "По информации управления, по данным фактам проводится административное расследование. В настоящее время проводятся лабораторные исследования отходов с целью определения класса опасности отходов и возможности их дальнейшей утилизации", - пояснили в пресс-службе.