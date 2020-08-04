В посольстве США утверждают, что не получали уведомлений о переводе Уилана из Лефортово

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Посольство США в Москве не получило официальных уведомлений о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана из Лефортово в другое место заключения. Об этом написала во вторник на своей странице в Twitter пресс-секретарь диппредставительства Ребекка Росс.

"Нам известно о сообщениях, согласно которым гражданина США Пола Уилана переводят из Лефортово в другую российскую тюрьму. Мы не получили официального уведомления от российских властей о таком шаге, несмотря на наши неоднократные недавние попытки получить консульский доступ к Полу", - сообщила она.

Ранее 4 августа председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Валерий Крутов сообщил ТАСС, что Уилан, как ожидается, будет доставлен в одну из колоний в Мордовии.

Некоторое время назад Мосгорсуд направил в СИЗО "Лефортово" распоряжение об исполнении приговора Уилану. Он был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.