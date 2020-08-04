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Правоохранительные органы ищут 10-летнюю девочку, пропавшую в Петербурге

Она ушла из дома в Выборгском районе города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Без вести пропавшая 10-летняя девочка разыскивается в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Выборгскому району города.

"Разыскивается 10-летняя девочка, пропавшая в Выборгском районе Санкт-Петербурга <...> на вид 10 лет, рост 132, полного телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые средней длины", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, девочку зовут София Громова, она была одета в черную футболку, в черные шорты, в розовые тапочки, с собой была скакалка розового цвета, особых примет нет. Она ушла из дома по адресу ул. Малая Озерная, дом №11 в понедельник и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

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