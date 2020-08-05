CNN: шторм "Исаиас" обесточил свыше 2,7 млн потребителей на восточном побережье США

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Исаиас" оставил без электроэнергии более 2,7 млн потребителей в восьми штатах восточного побережья США. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на данные энергетических компаний.

Больше всего пострадали жители и предприятия штата Нью-Джерси. "Поступили сообщения о более 1,3 млн нарушений подачи электроэнергии в штате. Некоторые из отключений могут продолжаться несколько дней из-за силы шторма", - написал в своем Twitter губернатор штата Фил Мерфи.

Согласно данным, которые размещены на порталах, отслеживающих отключения электроэнергии, в Северной Каролине без света остались более 303 тыс. потребителей. В соседнем штате Вирджиния - свыше 347 тыс., в Мэриленде - свыше 43,8 тыс.

Ураган "Исаиас" обрушился на Северную Каролину вечером в понедельник. К настоящему времени он ослаб и снова считается тропическим штормом.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.