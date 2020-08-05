В Подмосковье задержан мужчина, стрелявший в пришедших к нему с обыском полицейских

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. В Солнечногорске мужчина открыл стрельбу по пришедшим к нему для обыска полицейским, он задержан. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В 6 утра в Солнечногорске оперативные сотрудники пришли в одну из квартир с постановлением суда об обследовании помещения жилища на предмет проверки информации о причастности мужчины к незаконному обороту оружия. В результате мужчина выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников, после чего был задержан", - сообщила Врадий.

Полицейский госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Подозреваемым оказался местный житель 1975 года рождения. В ходе обыска в квартире задержанного криминалистами ГСУ СК России по Московской области изъят целый арсенал оружия, среди которого коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия. На месте продолжают работу следователи и криминалисты.