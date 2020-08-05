Уголовные дела адвокатов из КБР передали в ГСУ СК по Северо-Кавказскому округу

ТАСС, 5 августа. Уголовные дела в отношении адвокатов из Кабардино-Балкарской Республики Дианы Ципиновой и Ратмира Жилокова передали в Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому округу. Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

"В конце июля заместитель председателя Следственного комитета РФ Эдуард Кабурнеев вынес два постановления об изъятии и передаче уголовных дел в отношении адвокатов Дианы Ципиновой и Ратмира Жилокова в Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу", - сообщает ФПА.

В одном из постановлений от 27 июля о передачи дела Ципиновой отмечается, что такую меру приняли из-за особой сложности расследования уголовного дела, необходимости обеспечения всесторонности, полноты и объективности предварительного расследования. Защитники адвокатов выразили удовлетворение решением СК. Вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев отметил, что после передачи дела возможное влияние и полномочия фигурантов дела не будут сказываться на расследовании.

Накануне Федеральный союз адвокатов России (ФСАР) направил главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и в администрацию президента РФ обращение, в котором просит принять меры для обеспечения беспристрастного и непредвзятого расследования в отношении адвоката Дианы Ципиновой. В частности, ФСАР подчеркивал, что сомнения в беспристрастности и непредвзятости расследования по данному делу "могут быть устранены изъятием уголовного дела из производства следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике и передачей его следователю при председателе Следственного комитета РФ или в любой иной регион России".

Дела адвокатов в КБР

В отношении адвокатов Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой СК возбудил уголовное дело о применении насилия неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники ОМВД России по Урванскому району проверяли информацию о незаконной организации азартных игр в городе Нарткале. Сотрудница заведения, где, как предполагалось, велась незаконная деятельность, отказалась пустить их внутрь и позвонила адвокату Жилокову. Он начал провоцировать полицейских на конфликт, "предлагая одному из них снять форму и подраться", а потом "лбом нанес удар в голову и толкнул" одного из сотрудников МВД.

После этого он его задержали и доставили в отдел полиции, где поместили в комнату разбора. Личность задержанного установили, в отношении него составили протоколы о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения и неповиновении законным требованиям сотрудника полиции, а также зарегистрировали рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

В тот же вечер к отделу полиции, куда доставили Жилокова, прибыли два адвоката. Им отказали в доступе в здание, так как у них не было адвокатского ордера, а также необходимых в период действия режима повышенной готовности масок и перчаток. Когда к ним присоединилась адвокат Ципинова, им удалось проникнуть в здание, но их вывели на улицу. Ципинова предпринимала неоднократные попытки, отталкивая полицейских, прорваться обратно в здание. Как сообщали в СК, она ударила полицейского рукой по лицу, а затем ногой в область паха.