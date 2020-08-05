В Астрахани на детской площадке погиб ребенок из-за обрушения бетонной плиты

АСТРАХАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Бетонная плита на детской площадке в Астрахани упала на 11-летнего ребенка, когда он играл на лестнице, прикрепленной к этой плите. Ребенок погиб на месте, сообщили в пресс-службе следственного отдела СК России по Астраханской области в среду.

"Следственным отделом по Ленинскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты", - говорится в сообщении.

Установили, что ребенок играл на детской площадке в Ленинском районе Астрахани, он лазил по металлической лестнице, которую прикрепили к бетонной стене. В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте.