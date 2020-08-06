{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбивший двух женщин на переходе в Москве водитель иномарки был пьян

Ранее сообщалось, что одна из женщин скончалась на месте происшествия, вторая госпитализирован

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки, который сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, был пьяным за рулем в момент ДТП. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В 21:05 по адресу: Батайский проезд, дом 31, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (1,27 мг/л) неработающий мужчина, управляя личным автомобилем Mercedes-Benz E320, совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в пресс-службе, добавив, что полиция по данному факту начала проверку.

Ранее в главке сообщили, что одна из сбитых женщин скончалась от полученных травм на месте происшествия, вторая госпитализирована.

Теги
Россия
В Москве пьяный водитель Infiniti сбил мужчину на пешеходном переходе
Он полученный травм пешеход скончался на месте
Читать полностью