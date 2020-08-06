В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке

АСТРАХАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Следователи в Астрахани возбудили уголовное дело после гибели 11-летнего ребенка, на которого на детской площадке упала бетонная плита. Об этом сообщили на сайте СК РФ в четверг.

"СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Накануне вечером ребенок играл на детской площадке в Ленинском районе Астрахани, он лазил по металлической лестнице, которая предусмотрена для игр. Сама лестница была прикреплена к бетонной плите. В какой-то момент из-за деформации основания бетонная плита вместе с ребенком упала на землю, придавив его. От полученных травм ребенок умер на месте. "Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание придомовой территории", - сообщили в пресс-службе.