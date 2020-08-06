В Кировской области задержали троих участников экстремистского сообщества

КИРОВ, 6 августа. /ТАСС/. Троих участников экстремистского сообщества задержали в Кировской области, молодые люди подозреваются в совершении преступлений против лиц неславянской внешности, а также лиц, употребляющих наркотики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Малмыжского района, подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Создание и участие в экстремистском сообществе"). В отношении них избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий и подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, молодой человек из Малмыжского района 2001 года рождения разделял идеологию национал-социализма и создал в 2018 году экстремистское сообщество. Он привлек в него своих знакомых, периодически члены сообщества собирались вместе, обсуждали цели и задачи сообщества, изучали экстремистскую литературу. Участники совершали преступления по мотивам национальной ненависти в отношении лиц неславянской внешности и наркоманов. Деятельность сообщества пресекли сотрудники УМВД России по Кировской области.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски, специалисты изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие об экстремистской деятельности молодых людей.