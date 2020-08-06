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Около 20 судов компании Palmali брошены по всему миру, в том числе с россиянами на борту

Инспектор Международной федерации транспортников Ольга Ананьина пояснила, что ситуация с судами Palmali, от которых отказался судовладелец, обострилась после ареста владельца группы компаний Мубариза Мансимова

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Около 20 судов судоходной группы компаний Palmali оказались брошенными судовладельцем в Италии, Турции, Ливане и Египте. На борту нескольких из них находятся граждане России, сообщила в четверг ТАСС инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина.

"Эти суда компании [Palmali] они по всему миру брошенные. <…> Этих судов порядка 20 по всему миру брошенных. Пять или шесть в Италии, штук 15 сейчас в Турции, одно в Бейруте, одно в Суэце", - сказала она.

Ананьина пояснила, что ситуация с судами Palmali, от которых отказался судовладелец, обострилась после ареста владельца группы компаний Мубариза Мансимова. "Они изначально были 100% почти с российскими экипажами, у них даже договор был российского профсоюза на борту и в общем-то все было нормально. Потом господина Мансимова, который (является) хозяином компании, арестовали за связь с этой партией ("террористической группировкой фетхуллахистов" ФЕТО - прим. ТАСС)", - сказала она.

По словам Ананьиной, Мансимов создал группу Palmali после распада СССР, всего в группе было около 200 судов. "Постепенно, в связи с тем, что он влез в какие-то непонятные дела, компания начала разваливаться. В результате вы видите, что мы имеем: брошенные экипажи по всему миру", - заключила собеседница агентства.

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ЛиванТурцияИталияЕгипетРоссия
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