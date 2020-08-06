СМИ: в столице Судана начинается наводнение из-за разлива Голубого Нила

ТАСС, 6 августа. Наводнение в результате выхода из берегов Голубого Нила (правый приток Нила) начинается в столице Судана городе Хартум. Об этом сообщило в четверг агентство SUNA со ссылкой на министерство ирригации и водных ресурсов страны.

Вода в Голубом Ниле поднялась до уровня 16,5 м, что всего на 5 см ниже критического, уточнили в комитете по наводнениям при министерстве. Катастрофический подъем уровня реки объясняется сильными дождями в ее верховьях на Эфиопском нагорье в последние два дня. Комитет призвал население принять меры для обеспечения своей безопасности и спасения имущества.

Ливни, которые затронули Судан, унесли жизни 10 человек, 3 000 домов полностью или частично разрушены, сообщил ранее информационный портал Rakoba news. В наибольшей степени пострадали южные районы страны. В социальных сетях активно распространяются кадры стихийного бедствия: вода сносит дома, постройки, деревья, уносит домашний скот.