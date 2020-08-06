Суд исключил из обвинения по делу "Нового величия" участие в экстремистском сообществе

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы исключил из обвинения семерых участников молодежного сообщества "Новое величие" участие в экстремистской организации. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, подсудимым квалифицировано обвинение "организация экстремистского сообщества".

"Суд соглашается с квалификацией ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества")", - говорится в приговоре. Срок по этой статье предусматривает наказание от шести до 10 лет колонии.

В то же время часть 2 этой статьи предполагает наказание до шести лет. Об этом просил прокурор в ходе прений сторон.

Кроме того, суд не установил провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов в уголовном деле.

"Суд считает недоказанными показания подсудимых о провокации со стороны свидетеля Константинова", - отмечается в приговоре.