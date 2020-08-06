На севере Италии из-за риска схода ледника эвакуировали несколько десятков человек

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Порядка 70 человек эвакуировали из курортного городка Курмайор на севере Италии из-за угрозы схода ледника Планпансье на итальянском склоне Монблана. Об этом в четверг сообщила газета La Reppublica.

Местная администрация распорядилась перекрыть дороги, ведущие в долину Валь-Ферре, и начать эвакуацию жителей из-за возможного обвала на город около 500 тыс. кубометров льда с Монблана. Такая угроза возникла из-за высокой температуры воздуха в этом районе: по данным итальянских метеослужб, в четверг она достигала 27 градусов Цельсия.

В операции участвовали сотрудники местного отделения полиции, карабинеры, представители Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) и городской администрации, пожарные и спасатели. Большая часть эвакуированных - около 50 человек - туристы. Им было предложено разместиться в спортивном комплексе неподалеку, там же они смогут получить помощь от местного отделения Красного Креста.

В сентябре 2019 года в Курмайоре возникла схожая ситуация. Тогда местные власти эвакуировали жителей и перекрыли дороги из-за угрозы схода 250 тыс. кубометров льда.