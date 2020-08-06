Интерпол вычеркнул из базы розыска банкира, обвиняющего в коррупции президента Черногории

БЕЛГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Интерпол отменил заявку на розыск и задержание черногорского бизнесмена и главы компании Atlas Group Душко Кнежевича, обвиняющего в коррупции президента Черногории Мило Джукановича. Об этом сам бизнесмен сообщил в четверг агентству Танюг.

"Сейчас я свободный человек. Адвокаты оповестили меня, что розыск отменен. Я благодарен британской команде моих адвокатов и Британии", - цитирует агентство слова бизнесмена. Кнежевич отметил, что "решение Интерпола станет ободряющим для черногорской оппозиции" на предстоящих 30 августа парламентских выборах.

Кнежевич, который является одним из крупнейших предпринимателей Черногории, был объявлен в розыск в прошлом году. В ответ бизнесмен, который с начала 1990-х находился в ближайшем окружении Джукановича, обвинил президента в коррупции и начал публиковать доказательства причастности главы государства к незаконному использованию средств. На протяжении полутора лет Кнежевич публиковал видеозаписи, изобличающие некоторых представителей черногорского правящего верха во взятках.

Бизнесмен заявлял, что намерен бороться до конца и показать стране и всему миру доказательства коррумпированности черногорского лидера. Он утверждал, что в Черногории у власти находится криминальная клептократическая система, чьим крестным отцом является Джуканович. По словам олигарха, он намерен опубликовать кадры, на которых сам президент берет деньги. Опальный олигарх утверждал, что Джуканович является тайным партнером и совладельцем всех крупных туристических предприятий, имеет доли в банках, шахтах, проектах с большими инвестициями.

Оппозиционный "Демократический фронт" Черногории в связи с коррупционным скандалом внес в парламент предложение об импичменте Джукановича, которое не набрало необходимого количества подписей депутатов.

Сам Джуканович, комментируя ситуацию, отверг все обвинения и заявил, что не намерен подавать в отставку. Мило Джуканович пять раз занимал пост премьера (1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016), а также был президентом страны с 1998 по 2002 год. В апреле 2018 года он вновь был избран президентом.