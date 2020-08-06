СК возбудил дело в отношении сотрудника ФСИН в Петербурге по подозрению во взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, его подозревают в получении взятки в размере 600 тыс. рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Петербургу.

"По материалам, представленным ОСБ УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") в отношении начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 1983 года рождения и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") в отношении местного жителя 1982 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, местный житель, достоверно зная, что в мае 2019 года Приморским районным судом Санкт-Петербурга женщина признана виновной в совершении преступления и приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, предложил ее сожителю свои услуги в качестве посредника при передаче взятки сотруднику УФСИН для улучшения условий отбывания наказания. Предполагалось, что осужденную не отправят в исправительную колонию, а оставят в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Затем подозреваемый обратился к своему знакомому начальнику оперативного отдела изолятора, где находилась осужденная, который в свою очередь выдвинул требования о передаче ему взятки в размере 600 тыс. рублей. Вечером 18 августа 2019 года он передал деньги начальнику оперативного отдела.

Сотрудник ФСИН в настоящее время задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.