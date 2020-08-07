Адвокаты потерпевших по делу Ефремова просят суд устранить сомнения в его вменяемости

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Адвокаты потерпевших по делу Михаила Ефремова просят суд допросить эксперта, проводившего психиатрическую экспертизу артиста для устранения сомнений в его вменяемости. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где идет процесс по делу Ефремова.

"С учетом реакции подсудимого на некоторые вопросы и с учетом того, что у нас в процессе появился некий мистер Хайд, мы хотим допросить специалиста, который делал психолого-психиатрическую экспертизу Ефремова", - сказала представитель потерпевших Анна Бутырина. "Если вы не читали книжек, то что я сделаю", - ответил на это Ефремов. Судья Елена Абрамова отказала в ходатайстве о допросе эксперта, не найдя для этого оснований.

На предыдущем заседании артист образно сравнил себя с героем повести Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", когда объяснил, что ничего не помнит про день ДТП.