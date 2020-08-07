В Забайкалье возбудили дело после падения металлической калитки на трехлетнего ребенка

ТАСС, 7 августа. Следователи в Забайкалье возбудили уголовное дело в связи с падением металлической калитки на 3-летнего ребенка, которого в итоге госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"По данным следствия, 3 августа 2020 года около 21 часа (17:00 мск) в поселке ГРЭС города Читы на трехлетнего мальчика упала калитка, изготовленная из металлических труб. В результате ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, другие телесные повреждения и госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал Марков.

Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи допросят родителей ребенка и владельца дома с неисправной калиткой, а также назначат судебные экспертизы.