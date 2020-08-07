В Курганской области пострадали девять человек при столкновении автобуса с фурой

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Автобус, выполняющий рейс из Тюмени в Крым, столкнулся с фурой, груженой зерном, в Курганской области, в результате ДТП пострадали девять человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о ДТП поступила в 15:37. "ДТП между автобусом (Тюмень - Крым) и фурой груженой зерном. От удара у автобуса заклинило двигатель. По предварительной информации, пострадали девять человек", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, водитель деблокирован, он с травмами средней тяжести отправлен в Мишкинскую центральную районную больницу. Восемь пассажиров автобуса с ушибами и ссадинами направлены в Шумихинскую центральную районную больницу.

В свою очередь в УГИБДД УМВД России по Курганской области сообщили, что столкновение произошло в 17:30 (15:30 мск) на 147 км автодороги "Иртыш" на территории Мишкинского района, пострадали пять человек. По данным управления, грузовик DAF под управлением 60-летнего водителя не выдержал безопасную дистанцию до автобуса, который шел впереди, и столкнулся с ним. "После чего оба транспортных средства съехали в кювет. В результате происшествия четыре пассажирки автобуса: женщины 1992, 1996, 1954, 1967 годов рождения и водитель грузового автомобиля получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

В новость внесены изменения (17:59 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.