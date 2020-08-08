На Ставрополье cтуденты спасли от гибели пострадавшего от ножевого ранения

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший от множественных ножевых ранений, выжил благодаря помощи студентов-медиков на Ставрополье. Травмы потерпевший получил во время конфликта в одном из парков отдыха в городе Ставрополе, сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по краю.

"Пострадавший остался жив благодаря неравнодушию находившихся в парке студентов Санкт-Петербургской медакадемии и медицинской сестры. До приезда неотложки они оказали раненому мужчине первую медицинскую помощь, что явилось определяющим для спасения его жизни", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в парке Победы города Ставрополя вечером 5 августа, причиной конфликта стал долг. 21-летний молодой человек требовал возврата денег у мужчины 27 лет. Во время ссоры младший из участников конфликта несколько раз ударил ножом своего оппонента. Подозреваемого заключили под стражу, возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Помощь пострадавшему оказали случайные свидетели ссоры. Двое молодых людей и девушка, имея навыки оказания медицинской помощи, поддерживали состояние пострадавшего до приезда бригады скорой помощи. Жизни мужчины в настоящее время ничего не угрожает. Неравнодушным гражданам вручат благодарственные письма от руководителя краевого следственного управления.